Найти крайние точки северной америки, определить координаты с решением! Просто плиззз!!! Очень!

География
Найти крайние точки северной америки, определить координаты с решением! Просто плиззз!!! Очень!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крайние точки материка Северная Америка: 1) Самая северная точка материка Северная Америка - мыс Мёрчисон - 71°50′ с.ш. 94°45′ з.д. 2)  Самая южная точка материка Северная Америка - мыс Марьято - 7°12′ с.ш. 80°52′ з.д. 3)  Самая западная точка материка Северная Америка - мыс Принца Уэльского - 65°35′ с.ш. 168°05′ з.д. 4)  Самая восточная точка материка Северная Америка - мыс Сент-Чарльз - 52°24′ с.ш. 55°40′ з.д. Протяжённость - по атласу: с севера на юг 68 с.ш. - 17 с.ш. = 51 с.ш. * 111 км = 5661 км  с запада на восток 124 з.д. - 74 з.д. = 50 з.д. * 85,4 км = 4270 км
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