Перевести 19))))))))))))))))
Английский язык
Перевести 19))))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19?.................как и написали у верху
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
До одного роду належать усі іменники в рядку А Делі, Чернівці, Мехіко Б Стамбул, ??очі, Чикаго В Сена, Дністер, Міссурі Г Нікарагуа, Китай,...
Математика
Помогите пожалуйста решите задачу) Два велосипедиста выехали на встречу друг др??гу в 10 ч утра и встретились в 13 ч.Сколько времени был в пути к...