Приведите дроби к общему знаменателю 1/4 и 1/6,1/4 и 1/10,1/6 и 1/8, 1/6 и 1/8

Гость: Гость:

С 8 марта тебя, Настя! 1/4 и 1/6 = 3/12 и 1/12 1/4 и 1/10 = 5/20 и 2/20 1/6 и 1/8 = 4/24 и 3/24 Еще раз с праздником!