Выпиши десять имен существительных поставь над слогом знак ударения обозначь род

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Выпиши десять имен существительных поставь над слогом знак ударения обозначь род
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Гость:
Десять ударение на слог ,е ,ж.р
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