Какие эпитеты использует Бальмонт в стихотворение снежинка
Литература
Какие эпитеты использует Бальмонт в стихотворение снежинка
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Гость:
Светло-пушистая Сохранно-белая Я б ещё и смелая отнесла
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