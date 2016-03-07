Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напечатать мно??ество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности: 3.1. Знаки операций отношения; 3.2. Вычислить количество элементов в соз...

Информатика

Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напечатать мно??ество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности: 3.1. Знаки операций отношения; 3.2. Вычислить количество элементов в созданных множествах написать программу на языке паскаль

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