Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напечатать мно??ество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности: 3.1. Знаки операций отношения; 3.2. Вычислить количество элементов в соз...
Информатика
Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напечатать мно??ество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности: 3.1. Знаки операций отношения; 3.2. Вычислить количество элементов в созданных множествах написать программу на языке паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1192 от 07.03.2016 begin var s:='My chars: 3.5<7, 2>4, 2*48'; Print('Исходная последовательность:'); s.Println(','); Write('Найдены операции отношения: '); var hs:=s.Where(c->Pos(c,'<>=')>0).ToHashSet; hs.Println(','); Writeln('Мощность множества равна ',hs.Count) end. Тестовое решение: Исходная последовательность: M,y, ,c,h,a,r,s,:, ,3,.,5,<,7,,, ,2,>,4,,, ,2,*,4,8 Найдены операции отношения: <,> Мощность множества равна 2
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