Укажите название вещества, из которого можно получить глицерин в одну стадию А) этиловый эфир масляной кислоты Б) тристеарин В) калий стеарат Г) калий ацетат
Химия
Укажите название вещества, из которого можно получить глицерин в одну стадию А) этиловый эфир масляной кислоты Б) тристеарин В) калий стеарат Г) калий ацетат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из тристеарина ...................................
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