Как называется такая строфа в стихе Снежинка

Литература
Как называется такая строфа в стихе Снежинка
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Автор: Гость
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Гость:
4 строки четверостишие автор использует парные рифмы пожалуйста если помогла
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