Выпиши слова в которых парный согласный звук требует проверки.Укажик к какой части речи относятся эти слова
Русский язык
Выпиши слова в которых парный согласный звук требует проверки.Укажик к какой части речи относятся эти слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарф-шарфы лоб-лбы сладкая-сладость
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