Какое впечатление произвел выстрел вулича на печерина . Срочно пж

Гость: Гость:

Вулич предложил, вместо того чтобы спорить впустую, испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своей жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута.. . Он взял наугад со стены один из разнокалиберных пистолетов и зарядил его. “Вы нынче умрете! ” — сказал ему Печорин. “Может быть, да, может быть, нет”, — ответил он. Вулич приказал всем не трогаться с места и выстрелил себе в лоб.. . осечка. Он опять взвел курок и выстрелил в висевшую над окном фуражку. Раздался выстрел. Вулич выиграл пари. “...Не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть... ” — сказал Печорин Вуличу. Происшествие вечера произвело на Печорина глубокое впечатление.