В три пакета надо разложить 140 орехов так,чтобы их количество в первом пакете было в два раза меньше,чем во втором,но в два раза больше,чем в третьем.Сколько орехов будет в каждом пакете? без икса.

Гость: Гость:

140/3.5=40 и отсюда получаем следующее в первом покете 40 во втором в два раза больше т.е. 40*2=80 и в третьем в два раза меньше т.е. 40/2=20 проверка 40+80+20=140 Ответ: в 1пак. 40 ,во 2пак. 80 ,в 3пак. 20 орехов