В автобусе ехали сначала 29 пассажиров. Потом на каждой остановке выходили 3 человека, а входили 7 человек. Сколько пассажиров ехали в автобусе между третьей и четвёртой остановками?

Математика

В автобусе ехали сначала 29 пассажиров. Потом на каждой остановке выходили 3 человека, а входили 7 человек. Сколько пассажиров ехали в автобусе между третьей и четвёртой остановками?

Автор: Гость