19 1/5 -2*1 1/4 сколько будет
Математика
19 1/5 -2*1 1/4 сколько будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
384/20-110/0=274/20=137/10=13.7
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