Разбор предложения по членам предложения,синтаксический разбор предложения и сд??лать схему предложения. Снега здесь никогда не было,голубоё тёплое море ласково омывало берега.

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Разбор предложения по членам предложения,синтаксический разбор предложения и сд??лать схему предложения. Снега здесь никогда не было,голубоё тёплое море ласково омывало берега.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повест., невоскл., сложное, бессоюзное, состоит из двух частей.  1.  Односоставное, безличное, распр. Основа : не было ( = ). Дополнение : снега ----. Обстоятельства : никогда, здесь -.-.-.-.   2. Двусост., распр. Основа : море омывало ( - = ). Дополнение : берега ----. Обстоятельство : ласково -.-.-.-  Определение : голубое и теплое ~  [ = ], [ - =] .
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