Разбор предложения по членам предложения,синтаксический разбор предложения и сд??лать схему предложения. Снега здесь никогда не было,голубоё тёплое море ласково омывало берега.

Гость: Гость:

Повест., невоскл., сложное, бессоюзное, состоит из двух частей. 1. Односоставное, безличное, распр. Основа : не было ( = ). Дополнение : снега ----. Обстоятельства : никогда, здесь -.-.-.-. 2. Двусост., распр. Основа : море омывало ( - = ). Дополнение : берега ----. Обстоятельство : ласково -.-.-.- Определение : голубое и теплое ~ [ = ], [ - =] .