Егяна купила 8 тетрадей по 60 гяпик и несколько ручек по 30 гяпик. За купленные вещи она заплатила 9 манат 30 гяпик. Сколько ручек купила Егяна?

Математика

Егяна купила 8 тетрадей по 60 гяпик и несколько ручек по 30 гяпик. За купленные вещи она заплатила 9 манат 30 гяпик. Сколько ручек купила Егяна?

Автор: Гость