Егяна купила 8 тетрадей по 60 гяпик и несколько ручек по 30 гяпик. За купленные вещи она заплатила 9 манат 30 гяпик. Сколько ручек купила Егяна?
Математика
Егяна купила 8 тетрадей по 60 гяпик и несколько ручек по 30 гяпик. За купленные вещи она заплатила 9 манат 30 гяпик. Сколько ручек купила Егяна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*8=480(г.)-Егяна заплатила за тетради. 2) 930-480=450(г.)-она заплатила за ручки. 3) 450:30=15(р.) ответ: 15 ручек.
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