Очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!! SOS ЗАРАНЕЕ СПАСИБО SOS!!! ДАЮ 60 БАЛОВ! составить небольшой текст на тему "Таинственные образы природы", употребив данные словосочетания с причастиями: стел_щийся туман, шепч_щиеся камыши, дремл_...
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Очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!! SOS ЗАРАНЕЕ СПАСИБО SOS!!! ДАЮ 60 БАЛОВ! составить небольшой текст на тему "Таинственные образы природы", употребив данные словосочетания с причастиями: стел_щийся туман, шепч_щиеся камыши, дремл_щая река, ве_щий ветерок, та_щие облака, колыш_щиеся травы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечер. на улице стелящийся туман.Через колышащиеся травы, течет дремлящая река.Веящий ветерок подхватил тающие облака и отчистил небо.Шепчащиеся камыши интересно обсуждали завтрашний день...
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