Примеры сложных предложений с односоставным безличным 4 примера плиз)
Русский язык
Примеры сложных предложений с односоставным безличным 4 примера плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не люблю гулять плавлю окно лбом мы ходили в кино хочу немножко пирога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Қазақ тiлi
Английский язык
Нужно слова вставить в окончание ed d dtlc-ed ied yed слова:piay.brush.travel.like.want.collect.skip.practise.present.help.danse.look.watch.talk....
Другие предметы