Примеры сложных предложений с односоставным безличным 4 примера плиз)

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Примеры сложных предложений с односоставным безличным 4 примера плиз)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не люблю гулять  плавлю окно лбом мы ходили в кино хочу немножко пирога
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