Придумай рассказ на тему "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука".

Литература

Придумай рассказ на тему "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука".

Автор: Гость