Придумай рассказ на тему "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука".
Литература
Придумай рассказ на тему "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука".
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