Трактат на тему "Зачем Египтяне придумали письменность?"

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Трактат на тему "Зачем Египтяне придумали письменность?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Египтяне придумали письменность, чтобы передавать знания и умения своему будущему поколению, они записывали все события, что и где происходило, поскольку они были язычниками, то записывали Богов, их почитали также велись записи об военных и внутренних делах государства. Ну и безусловно для знания и грамотности.
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