Трактат на тему "Зачем Египтяне придумали письменность?"

Гость: Гость:

Египтяне придумали письменность, чтобы передавать знания и умения своему будущему поколению, они записывали все события, что и где происходило, поскольку они были язычниками, то записывали Богов, их почитали также велись записи об военных и внутренних делах государства. Ну и безусловно для знания и грамотности.