Запиши вставляя нужные предлоги и буквы. Какие группы орфограмм тебе встретились?У существительных выдели окончания. Зашел в магазин __покупками, вышел __ м_г_зина _ покупками; пошел _ школу, пришел _ школы; _ р_боту, приехал ...
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Запиши вставляя нужные предлоги и буквы. Какие группы орфограмм тебе встретились?У существительных выдели окончания. Зашел в магазин __покупками, вышел __ м_г_зина _ покупками; пошел _ школу, пришел _ школы; _ р_боту, приехал _ р_боты; еду _ тр_ллейбусе; лечу _ самолете_ р_кой; путешествую _ пароходе _ р_ке; рыбачу _ бер_га. Что помогает образовывать разные формы имен существительных?Выбирай: приставка, корень, предлог, суффикс, основа,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зашёл в магазин за покупками, вышел из магазина с покупками, пришёл в школу, пришёл со школы, поехал на работу, приехал с работы, лечу в самолёте над рекой, путешествую на пароходе по реке, рыбачу с берега. Что помогает образовывать разные формы имён существительных? Предлог
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