Запиши вставляя нужные предлоги и буквы. Какие группы орфограмм тебе встретились?У существительных выдели окончания. Зашел в магазин __покупками, вышел __ м_г_зина _ покупками; пошел _ школу, пришел _ школы; _ р_боту, приехал ...

Гость: Гость:

Зашёл в магазин за покупками, вышел из магазина с покупками, пришёл в школу, пришёл со школы, поехал на работу, приехал с работы, лечу в самолёте над рекой, путешествую на пароходе по реке, рыбачу с берега. Что помогает образовывать разные формы имён существительных? Предлог