В цветовой модели RGB графического редактора установлены следующие параметры цвета: 127, 127, 127. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?

Информатика
В цветовой модели RGB графического редактора установлены следующие параметры цвета: 127, 127, 127. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,0,0 - Черный. 255, 255, 255 - Белый 127 - примерно 255/2.  Т.е. Цвет наполовину черный, и наполовину белый) Короче серый будет.
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