В цветовой модели RGB графического редактора установлены следующие параметры цвета: 127, 127, 127. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?

Информатика

В цветовой модели RGB графического редактора установлены следующие параметры цвета: 127, 127, 127. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?

Автор: Гость