В вашем учебнике бог солнца назван Амон-Ра. В других книгах тот же бог назван иначе- Амун-Рэ. Знаем ли мы, как надо правильно произносить древнеегипетские имена? Если нет, то почему?
История
В вашем учебнике бог солнца назван Амон-Ра. В других книгах тот же бог назван иначе- Амун-Рэ. Знаем ли мы, как надо правильно произносить древнеегипетские имена? Если нет, то почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется знаем,потому что в древнем египте всё слова это были иероглифы. Египтяне не знали как писать гласные звуки и говорили Амун-Рэ,а потом уже позже русские люди начали округлять звуки и получился Амон-Ра.
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