В вашем учебнике бог солнца назван Амон-Ра. В других книгах тот же бог назван иначе- Амун-Рэ. Знаем ли мы, как надо правильно произносить древнеегипетские имена? Если нет, то почему?

Гость: Гость:

Мне кажется знаем,потому что в древнем египте всё слова это были иероглифы. Египтяне не знали как писать гласные звуки и говорили Амун-Рэ,а потом уже позже русские люди начали округлять звуки и получился Амон-Ра.