В ведро можно налть 11 литров воды, а в банку3 литра как отметить с помощью ведра и б??нки 4 литра?

Математика
В ведро можно налть 11 литров воды, а в банку3 литра как отметить с помощью ведра и б??нки 4 литра?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С ведра вылить два раза по три литая, налить третий раз в банку 3 литра а в ведре останется 1. вот вам и 4 литра! 11-3-3-3=1 1+3=4
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