В зале 300 мест когда школьники заняли 8 полных рядов в зале осталось 140 свободных мест Сколько мест в каждом ряду если все ряды одинаковые
Математика
В зале 300 мест когда школьники заняли 8 полных рядов в зале осталось 140 свободных мест Сколько мест в каждом ряду если все ряды одинаковые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300-140=160. 160:8=20
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