В зале 300 мест когда школьники заняли 8 полных рядов в зале осталось 140 свободных мест Сколько мест в каждом ряду если все ряды одинаковые

Математика

В зале 300 мест когда школьники заняли 8 полных рядов в зале осталось 140 свободных мест Сколько мест в каждом ряду если все ряды одинаковые

Автор: Гость