В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их было ?
Математика
В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их было ?
Ответ(ы):
Гость:
89-(2+1)=86 ответ на 86 стульев
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