В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их было ?

Математика

В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их было ?

Автор: Гость