В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их осталось
Математика
В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их осталось
Ответ(ы):
Гость:
В общем вынесли три стула, следовательно: 89-3=86 Ответ:на 86
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
За 8м ткани за 8 метров ткани заплатили 1000 рублей сколько метров такой ткани можно ??упить на 750 рублей
Русский язык
Проверьте на ошибки и расставьте текст по обзацам пожалуйста. Городничий — один из главных персонажей комедии «Ревизор». Он начинает действие в...
История
Срочно помогите !!!!!!!!!!!!!!! 25 баллов даю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! почему он так называется путь из варяг в греки