В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их осталось

Математика
В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В общем вынесли три стула, следовательно: 89-3=86 Ответ:на 86
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