В занимательных рамках сумма чисел , расположенных по каждой стороне фигуры, долж??а быть равна числу в центре фигуры. 12мм 1см, 9см 1дм, 56мин 1ч, 1ч 100мин

Математика

В занимательных рамках сумма чисел , расположенных по каждой стороне фигуры, долж??а быть равна числу в центре фигуры. 12мм 1см, 9см 1дм, 56мин 1ч, 1ч 100мин

Автор: Гость