В занимательных рамках сумма чисел , расположенных по каждой стороне фигуры, долж??а быть равна числу в центре фигуры. 12мм 1см, 9см 1дм, 56мин 1ч, 1ч 100мин
Математика
В занимательных рамках сумма чисел , расположенных по каждой стороне фигуры, долж??а быть равна числу в центре фигуры. 12мм 1см, 9см 1дм, 56мин 1ч, 1ч 100мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 мм 1 см 2 мм 1 см 10 мм 56 мин 3360 секунд 1 час 60 мин 9см 1дм 19 см 1час 100 минут 160 минут
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