Вага 3 яблук і 2 апельсинів 255г,а 2 яблук і 3апельсинів 285 г.Усі яблука важать однаков?? і апельсини також.Скільки важить одне яблуко і один апельсин разом?треба щоб розвязання було в діях.
Математика
Вага 3 яблук і 2 апельсинів 255г,а 2 яблук і 3апельсинів 285 г.Усі яблука важать однаков?? і апельсини також.Скільки важить одне яблуко і один апельсин разом?треба щоб розвязання було в діях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)285-255=30кг -вага одного апельсина 2)30+30=60кг-вана двох апельсинов 3)255-60=195кг вес трёх яблок 4)195:3=65 кг вес одного яблока 5)65+30=95кг 95кг весит вместе один апельсин и одно яблоко вместе.
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