Вага 3 яблук і 2 апельсинів 255г,а 2 яблук і 3апельсинів 285 г.Усі яблука важать однаков?? і апельсини також.Скільки важить одне яблуко і один апельсин разом?треба щоб розвязання було в діях.

Математика

Вага 3 яблук і 2 апельсинів 255г,а 2 яблук і 3апельсинів 285 г.Усі яблука важать однаков?? і апельсини також.Скільки важить одне яблуко і один апельсин разом?треба щоб розвязання було в діях.

Автор: Гость