Вариант №1 1) Вычислить: a. sin(34)+cos(0)−sin(72)= b. sin(136)∙cos(−174)+tg(68)∙ctg (−43)= 2) Определ??ть знак выражения (указать ‘gt; 0’ или ‘lt;0’). Поставить знак “+” или “-“ над каждой из функций. a. sin(175)+tg(...

Алгебра
Вариант №1 1) Вычислить: a. sin(34)+cos(0)−sin(72)= b. sin(136)∙cos(−174)+tg(68)∙ctg (−43)= 2) Определ??ть знак выражения (указать ‘gt; 0’ или ‘lt;0’). Поставить знак “+” или “-“ над каждой из функций. a. sin(175)+tg(−7) b. cos(133)+ctg(−711) c. sin(2619)∙cos(−817)∙tg⁡(914)∙ctg(196) d. sin(−711)∙cos(37)∙tg⁡(158)∙ctg(294)
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