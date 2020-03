ВАРИАНТ 5 1. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s , и какую функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: а) показателе...

Английский язык

ВАРИАНТ 5 1. Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s , и какую функцию это окончание выполняет, т.е. служит ли оно: а) показателем 3-го лица единственного числа в present Indefinite; б) признаком множественного числа имени существительного; в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. об- разец выполнения I). Переведите предложения на русский язык. 1. In Washington the streets that go from east to west are named after letters of the alphabet. 2. A well-known scientist works at this plant. 3. The worker's hostel is within 20 minutes' walk from the plant. 2. Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на особенности перевода на русский язык определений, выраженных именами существительными (образец 2). 1. There are many government offices in Washington. 2. We have a large State library in our city. 3. The scientists developed new synthetic rubber products. 3. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и переведите их на русский язык. 1. The White House is maybe one of the most beautiful places in Washington. 2. The longest and the biggest streets in Washington are named after American States. 3. Automatic devices make labour safer and easier. 4. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений. 1. We saw no skyscrapers in Washington. 2. Almost any building of Washington is attractive. 3. There are some museums in Washington. 5. Перепишите следующие предложения, определите в них видо-временные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык (см. образец выполнения 3). 1.Washington is very green and peaceful city. 2. G. Washington led the American army in many battles during the War for the American Independence. 3.Мапу places in Washington will tell you about the history of the city.

