Ваш корабль движется из порта Кейптаун в восточном направлении вдоль берегов Афр??ки. Какие географические объекты вы можете увидеть на берегу, если ваше плаванье закончится в городе Александрии?
География
Ваш корабль движется из порта Кейптаун в восточном направлении вдоль берегов Афр??ки. Какие географические объекты вы можете увидеть на берегу, если ваше плаванье закончится в городе Александрии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну что поехали! Наш пароход лети вперед, в коммуне остановка...... мыс Доброй Надежды, мыс Игольный, Драконовые горы, г.Сапитва, вулкан Килиманджаро,г.Рас-Дошен, Суэцкий канал, приплыли
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