Ваш корабль движется из порта Кейптаун в восточном направлении вдоль берегов Афр??ки. Какие географические объекты вы можете увидеть на берегу, если ваше плаванье закончится в городе Александрии?

География

Ваш корабль движется из порта Кейптаун в восточном направлении вдоль берегов Афр??ки. Какие географические объекты вы можете увидеть на берегу, если ваше плаванье закончится в городе Александрии?

Автор: Гость