Вася взял в школу 18 конфет. Три он съел по дороге. Каждый раз, когда Вася съедал кон??ету в школе, он угощал конфетой Машу или Дашу, причём три раза он угостил сразу обеих девочек. Все конфеты были съедены. Сколько конфет съел...

Математика

Вася взял в школу 18 конфет. Три он съел по дороге. Каждый раз, когда Вася съедал кон??ету в школе, он угощал конфетой Машу или Дашу, причём три раза он угостил сразу обеих девочек. Все конфеты были съедены. Сколько конфет съел Вася?

Автор: Гость