Вася взял в школу 18 конфет. Три он съел по дороге. Каждый раз, когда Вася съедал кон??ету в школе, он угощал конфетой Машу или Дашу, причём три раза он угостил сразу обеих девочек. Все конфеты были съедены. Сколько конфет съел...
Математика
Вася взял в школу 18 конфет. Три он съел по дороге. Каждый раз, когда Вася съедал кон??ету в школе, он угощал конфетой Машу или Дашу, причём три раза он угостил сразу обеих девочек. Все конфеты были съедены. Сколько конфет съел Вася?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 конфет съел Вася 6 Маша и Даша
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