Укажите значение переменной,при постановке которого в предложение оно 2,4x-1,5=5,7 станет истинным высказыванием

Алгебра

Укажите значение переменной,при постановке которого в предложение оно 2,4x-1,5=5,7 станет истинным высказыванием

Автор: Гость