Укажите значение переменной,при постановке которого в предложение оно 2,4x-1,5=5,7 станет истинным высказыванием

Алгебра
Укажите значение переменной,при постановке которого в предложение оно 2,4x-1,5=5,7 станет истинным высказыванием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4х=5,7+1,5 2,4х=7,2 х=7,2/2,4 х=3
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