Периметр прямоугольнкаАВСД 16 см.длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.найти длины сторон прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольнкаАВСД 16 см.длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.найти длины сторон прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина равна х, то длина равна 3х. Составим уравнение: х+3х=16 4х=16 х=16:4 х=4 ширина 4*3=12 длина
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