Птичьем рынке на 19200 тенге купили 2 попугаев одного щенка и одного котёнка с Кувшинов в 3 раза дороже котенка в 2 раза дешевле попугаев Сколько стоит котенок Сколько стоит попугай
Математика
Птичьем рынке на 19200 тенге купили 2 попугаев одного щенка и одного котёнка с Кувшинов в 3 раза дороже котенка в 2 раза дешевле попугаев Сколько стоит котенок Сколько стоит попугай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х*2+3х+х=19200 16х=19200 х=1200 1) 1200 тенге- стоит котёнок, 2)6х=1200*6=7200 тенге- стоит попугай.
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