Птичьем рынке на 19200 тенге купили 2 попугаев одного щенка и одного котёнка с Кувшинов в 3 раза дороже котенка в 2 раза дешевле попугаев Сколько стоит котенок Сколько стоит попугай

Математика

Птичьем рынке на 19200 тенге купили 2 попугаев одного щенка и одного котёнка с Кувшинов в 3 раза дороже котенка в 2 раза дешевле попугаев Сколько стоит котенок Сколько стоит попугай

Автор: Гость