Определить, является ли треугольник со сторонами A,B,C равностороннис. Если треугольник равносторонний, то вычислить его периметрP, иначе задать P=0

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Определить, является ли треугольник со сторонами A,B,C равностороннис. Если треугольник равносторонний, то вычислить его периметрP, иначе задать P=0

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