Определить, является ли треугольник со сторонами A,B,C равностороннис. Если треугольник равносторонний, то вычислить его периметрP, иначе задать P=0
Информатика
Определить, является ли треугольник со сторонами A,B,C равностороннис. Если треугольник равносторонний, то вычислить его периметрP, иначе задать P=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На python 3: a = int(input()) b = int(input())c = int(input())if a == b == c: print("P = ",a*3)else: print("P = 0")
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