Есть на тело не действуют другие тела,то
Физика
Есть на тело не действуют другие тела,то
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То это тело или движется бесконечно или не движется вообще(по физике сейчас проходим ;))
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