Какая ткань обладает высокой осыпаемость высокой усадкой и большой прочностью
Технология
Какая ткань обладает высокой осыпаемость высокой усадкой и большой прочностью
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Гость:
Синтетические ткани, капрона , лавсана ,нитрона
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