В каком городе местное время на час меньше московского. а) Астрахань б) красноярск в) калининград г) ярослвль
География
В каком городе местное время на час меньше московского. а) Астрахань б) красноярск в) калининград г) ярослвль
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