Спиши вставь пропущенные буквы и окончания. определи падеж имен существительных.

Гость: Гость:

В жарки летний день(В.п) на небе(П.п)поЯвляются легкие облака(И.п). Их называют перистыми. Эти облака(И.п) похожи на белые пёрышки(В.п). А вот облака(И.п)кучевые. Они движутся по небу(П.п) пушистыми снежными шапками(Т.п) и напоминают пышные деревья(В.п). Другие облака(И.п)кажутся сказочными лилиями(Т.п) с широкими лепестками(Т.п). Но вот к вечеру(Р.п) подул лёгкий ветер(И.п). И облака(И.п) стали длинными и тонкими. Узкими лентами(Т.п) они тянутся на фоне(П.п) яркого заката(Р.п). Это слоистые облака(И.п).