Как произнисти слово на англиском рыбак

Английский язык
Как произнисти слово на англиском рыбак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбак перевод: fisherman
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