Одна сторона треугольника равна 7 а вторая 5 см.Чему равна третья сторона треуголь??ика если его периметр 18 см?
Математика
Одна сторона треугольника равна 7 а вторая 5 см.Чему равна третья сторона треуголь??ика если его периметр 18 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-7-5=6 ответ третья сторона равна 6 см
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