Одна сторона треугольника равна 7 а вторая 5 см.Чему равна третья сторона треуголь??ика если его периметр 18 см?

Математика

Одна сторона треугольника равна 7 а вторая 5 см.Чему равна третья сторона треуголь??ика если его периметр 18 см?

Автор: Гость