слово помощ с мягким знаком или без помогите поже
Русский язык
слово помощ с мягким знаком или без помогите поже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С мягким , так как 3 скл (ж.р.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной кадке было в 4 раза больше мёда, чем в другой. Когда из первой кадки взяли 210 кг. мёда, а из второй - 10 кг., то во второй осталось на 20 ...
Математика
Какая скорость больше и во сколько раз: 9 км/ч или 5 м/с;72 м/с или 36 км/ч Какое время понадобится велосипедисту в 210 м,если его скорость 30 км/ч
Математика
Рецепт приготовления средства для выводение пятен : смешать 10 частей воды, 2 части нашартного спирта , 1часть соли . Сколько средства , если воды ...
Другие предметы