Какая скорость больше и во сколько раз: 9 км/ч или 5 м/с;72 м/с или 36 км/ч Какое время понадобится велосипедисту в 210 м,если его скорость 30 км/ч
Математика
Какая скорость больше и во сколько раз: 9 км/ч или 5 м/с;72 м/с или 36 км/ч Какое время понадобится велосипедисту в 210 м,если его скорость 30 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 км 1000 метров, в 1 ч 3600 с, тогда 9км/ч= 9*1000м/3600с=2,5м/с. Значит, что 9 км/ч меньше, чем 5м/с. во втором: 36км/ч=36*1000м/3600с=10м/с, тогда 72м/с больше, чем 36км/ч
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