Упражнение 129, как можно скорей)

Гость: Гость:

1. Весело цветики в поле пестреют, их по ночам освежает роса. (Гл. члены - Цветики пестреют, роса освежает.) Пестреют (где?) в поле. Пестреют (как?) весело. Освежает (когда?) по ночам. 2. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. (Гл. члены - белеет снег, воды шумят) Белеет (где?) в полях. Шумят (когда?) весной. 3. Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Гл. члены - листок оторвался) Листок (какой?) дубовый. Оторвался(от чего?) от ветки. Ветки (какой?) родимой. 4. В этой деревне огни не погашены. Гл. члены - огни не погашены. Не погашены (где?) в деревне. В деревне (какой?) этой. 5. Светлыми звёздами нежно украшена тихая зимняя ночь. (Гл. члены - ночь украшена). Звездами (какими?) светлыми. Украшена (как?) нежно. Ночь (какая?) тихая, зимняя.