Упражнение 129, как можно скорей)

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Упражнение 129, как можно скорей)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Весело цветики в поле пестреют, их по ночам освежает роса.  (Гл. члены - Цветики пестреют, роса освежает.)  Пестреют (где?) в поле. Пестреют (как?) весело. Освежает (когда?) по ночам.  2. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят.  (Гл. члены - белеет снег, воды шумят) Белеет (где?) в полях. Шумят (когда?) весной. 3. Дубовый листок оторвался от ветки родимой.  (Гл. члены - листок оторвался) Листок (какой?) дубовый. Оторвался(от чего?) от ветки. Ветки (какой?) родимой. 4. В этой деревне огни не погашены.  Гл. члены - огни не погашены.  Не погашены (где?) в деревне. В деревне (какой?) этой.  5. Светлыми звёздами нежно украшена тихая зимняя ночь.  (Гл. члены - ночь украшена). Звездами (какими?) светлыми. Украшена (как?) нежно. Ночь (какая?) тихая, зимняя. 
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