Какой способ образования слов, у слова "размышлять" и "сдружиться"? Объясните.
Русский язык
Какой способ образования слов, у слова "размышлять" и "сдружиться"? Объясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставочно-суффиксальный способ. Потому что раз-мыш-л-я-ть (мыш-корень, раз-приставка, л-суффикс); с-друж-и-ть-ся(по тому же алгоритму)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Заполни пропуски такими числами,чтобы равенство были верными 1)700мм=...см 2)3000г=...кг 3)500ц=...т.
Русский язык
Расставьте недостающие знаки препинания сделайте морфемный и словообразовательный разбор (Гигантские) и (прошлогодней) вот текст Гигантски...
Математика
Математика
В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегд...