Какой способ образования слов, у слова "размышлять" и "сдружиться"? Объясните.

Русский язык
Какой способ образования слов, у слова "размышлять" и "сдружиться"? Объясните.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставочно-суффиксальный способ. Потому что раз-мыш-л-я-ть (мыш-корень, раз-приставка, л-суффикс); с-друж-и-ть-ся(по тому же алгоритму)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Заполни пропуски такими числами,чтобы равенство были верными 1)700мм=...см 2)3000г=...кг 3)500ц=...т.
Ответить
Русский язык
Расставьте недостающие знаки препинания сделайте морфемный и словообразовательный разбор (Гигантские) и (прошлогодней) вот текст Гигантски...
Ответить
Математика
5/12×(-4/5)+2,4:(-3,6) ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответить
Математика
В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегд...
Ответить
Алгебра
#134 и #137 пожалуйста помогите :'[ ну поооожжжаааллуууйййссстттаааа :0
Ответить