В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегда говорят правду,лжецы всегда лгут. Среди собравшихся был журналист,который пото...
Математика
В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегда говорят правду,лжецы всегда лгут. Среди собравшихся был журналист,который потом написал:"Пятеро из собравшихся сказали,что в комнате есть лжец, а пятеро остальных - что в комнате есть рыцарь". Кто журналист - лжец или рыцарь? Ответ обоснуйте. Помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он лжец. Поскольку он один из десяти то без нево их девять. Из етого ясно что они десять человек немогли говорить етого поскольку их было только девять.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Спиши стихотворение. подчеркни грамматическую основу каждого предложения устно ??ыполни синтаксический разбор. помогите срочно и чтоб было понятно....
Математика
Русский язык