В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегда говорят правду,лжецы всегда лгут. Среди собравшихся был журналист,который пото...

Математика

В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегда говорят правду,лжецы всегда лгут. Среди собравшихся был журналист,который потом написал:"Пятеро из собравшихся сказали,что в комнате есть лжец, а пятеро остальных - что в комнате есть рыцарь". Кто журналист - лжец или рыцарь? Ответ обоснуйте. Помогите.

Автор: Гость