В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегда говорят правду,лжецы всегда лгут. Среди собравшихся был журналист,который пото...

Математика
В комнате собрались 10 человек,каждый из которых - рыцарь или лжец (при этом не искл??чено, что все они - рыцари или все они - лжецы). Рыцари всегда говорят правду,лжецы всегда лгут. Среди собравшихся был журналист,который потом написал:"Пятеро из собравшихся сказали,что в комнате есть лжец, а пятеро остальных - что в комнате есть рыцарь". Кто журналист - лжец или рыцарь? Ответ обоснуйте. Помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он лжец. Поскольку он один из десяти то без нево их девять. Из етого ясно что они десять человек немогли говорить етого поскольку их было только девять.
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