#134 и #137 пожалуйста помогите :'[ ну поооожжжаааллуууйййссстттаааа :0

Алгебра
#134 и #137 пожалуйста помогите :'[ ну поооожжжаааллуууйййссстттаааа :0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) D= 225 х= -2 или х=1/7                //////////////////////                      ответ для первого неравенства -------- -2 -------0-------1/7------------- //////////////////////// х (-2; 0) ь) D=121                              x= -8  или х=3 ///////////                          //////////////////    1 неравенство -------  -8------0-----------3-------                        ////////////////////////////////    2неравенство х (3;до +бескон) D=25   x=4 или х= -1 это пррвое неравенство( нули функции) 3х-12=0  х=4                  ///////////////// ----------  -1-------------4--------------                                   ////////////////// здесь только х=4
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