134 и #137 пожалуйста помогите :'[ ну поооожжжаааллуууйййссстттаааа :0

Гость: Гость:

А) D= 225 х= -2 или х=1/7 ////////////////////// ответ для первого неравенства -------- -2 -------0-------1/7------------- //////////////////////// х (-2; 0) ь) D=121 x= -8 или х=3 /////////// ////////////////// 1 неравенство ------- -8------0-----------3------- //////////////////////////////// 2неравенство х (3;до +бескон) D=25 x=4 или х= -1 это пррвое неравенство( нули функции) 3х-12=0 х=4 ///////////////// ---------- -1-------------4-------------- ////////////////// здесь только х=4