Спиши стихотворение.Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.Устно выполни синтаксический разбор. В тёмной чаще замолк соловей.Прокатилась звезда в синеве.Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,зажигает росу на траве.

Русский язык

Спиши стихотворение.Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.Устно выполни синтаксический разбор. В тёмной чаще замолк соловей.Прокатилась звезда в синеве.Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,зажигает росу на траве.

Автор: Гость