Спиши стихотворение.Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.Устно выполни синтаксический разбор. В тёмной чаще замолк соловей.Прокатилась звезда в синеве.Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,зажигает росу на траве.
Русский язык
Спиши стихотворение.Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.Устно выполни синтаксический разбор. В тёмной чаще замолк соловей.Прокатилась звезда в синеве.Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,зажигает росу на траве.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа-соловей подлежащие, замолк сказуемое. месяц подлежащие, смотрит сказуемое и зажигает сказуемое
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