Спиши стихотворение.Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.Устно выполни синтаксический разбор. В тёмной чаще замолк соловей.Прокатилась звезда в синеве.Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,зажигает росу на траве.

Русский язык
Спиши стихотворение.Подчеркни грамматическую основу каждого предложения.Устно выполни синтаксический разбор. В тёмной чаще замолк соловей.Прокатилась звезда в синеве.Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,зажигает росу на траве.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа-соловей подлежащие, замолк сказуемое. месяц подлежащие, смотрит сказуемое и зажигает сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что такое лексическая цепочка ???
Ответить
Литература
Анатолий Алексин "Домашний совет" 1)Смысл название произведения? 2)Главные герои книги,кто из героев понравился больше и почему? 3)Какой эпиз...
Ответить
Русский язык
1) В каждом ряду найдите «лишнее» с точки зрения произношения слово 1)скучно,конечно,нарочно,удачно 2)бассейн,крем,тест,термин 3)что,нечто,чт...
Ответить
Математика
Пожалуйста!!! У портного 42 катушки ниток семи цветов. Катушки ниток разных цветов были в разных количествах.Портной разложил катушки по цветам в к...
Ответить
Математика
В полдень Света вышла из посёлка и пошла к озеру со скоростью 4км/ч. Одновременно о?? озера к посёлку по той же дороге направился Коля на велосипед...
Ответить