Расставьте недостающие знаки препинания сделайте морфемный и словообразовательный разбор (Гигантские) и (прошлогодней) вот текст Гигантские тени от костра ходят по яблоням.То по всему дереву ляжет черная рука в несколько ...
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Расставьте недостающие знаки препинания сделайте морфемный и словообразовательный разбор (Гигантские) и (прошлогодней) вот текст Гигантские тени от костра ходят по яблоням.То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин,то четко нарисуются две ноги.Только иногда мелькнет березка,или мрачной тенью встанет перед тобою ель.То ветер подует и тронет верхушки то лягушки зашелестят в прошлогодней траве то за стеной часы пробьют четверть.То ненависть пытается любить или любовь хотела б ненавидеть ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гигантские тени от костра ходят по яблоням.То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин,то четко нарисуются две ноги.Только иногда мелькнет березка,или мрачной тенью встанет перед тобою ель.То ветер подует и тронет верхушки, то лягушки зашелестят в прошлогодней траве, то за стеной часы пробьют четверть.То ненависть пытается любить, или любовь хотела б ненавидеть ? Гигантский-образовано от слова-гигант,-йй-окончание, гигантск-основа,гигант-корень,ск-суффикс. Прошлогодней-образовано от слов-прошлый и год,-ей-окончание,прошлогодн-основа,прошл-корень,год-корень,н-суффикс, о-суффикс.
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