Расставьте недостающие знаки препинания сделайте морфемный и словообразовательный разбор (Гигантские) и (прошлогодней) вот текст Гигантские тени от костра ходят по яблоням.То по всему дереву ляжет черная рука в несколько ...

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Расставьте недостающие знаки препинания сделайте морфемный и словообразовательный разбор (Гигантские) и (прошлогодней) вот текст Гигантские тени от костра ходят по яблоням.То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин,то четко нарисуются две ноги.Только иногда мелькнет березка,или мрачной тенью встанет перед тобою ель.То ветер подует и тронет верхушки то лягушки зашелестят в прошлогодней траве то за стеной часы пробьют четверть.То ненависть пытается любить или любовь хотела б ненавидеть ?

Автор: Гость